Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der jüngsten Minusserie befestigt geschlossen. Der ATX stieg 20,44 Punkte oder 0,67 Prozent auf 3.070,91 Einheiten.

Nach fünf Verlusttagen in Folge mit einem satten ATX-Verlust von in Summe beachtlichen mehr als sieben Prozent zeigte der heimische Markt vor dem verlängerten Wochenende eine Erholungsbewegung. Am morgigen Freitag bleibt die Wiener Börse feiertagsbedingt wegen dem Nationalfeiertag geschlossen. Auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street konnten heute nach der jüngsten Talfahrt wieder an Boden gutmachen.

Auf Unternehmensebene gestaltete sich die Meldungslage in Wien recht dünn. An die Spitze der Kursliste kletterten die Aktien Agrana mit einem satten Plus von 4,8 Prozent auf 17,98 Euro. Dahinter verteuerten sich die AT&S-Titel um 3,3 Prozent auf 20,30 Euro. Die Aktionäre von der Raiffeisen Bank International konnten sich über ein Kursplus von 2,9 Prozent auf 24,15 Euro.

Unter den weiteren Schwergewichten kletterten die OMV-Titel um 1,3 Prozent auf 45,79 Euro hoch. Verbund-Anteilsscheine legten 1,2 Prozent auf 37,76 Euro zu und Andritz bauten ein Plus von 1,2 Prozent auf 43,0 Euro. Bei der Erste Group gab es einen Kursgewinn von 0,6 Prozent auf 34,87 Euro zu sehen.

Erneut unter Verkaufsdruck standen die voestalpine-Anteilsscheine mit einem Kursverlust von 2,2 Prozent aif 30,06 Euro. Am Mittwoch war die Stahlaktie in Reaktion auf eine Gewinnwarnung des Konzerns um fast neun Prozent eingeknickt.

Palfinger sackten um 7,6 Prozent auf 24,95 Euro ein und rutschten damit auf dem letzten Platz im prime market-Segment der Wiener Börse. Der Salzburger Kranhersteller muss voraussichtlich seine Bilanzzahlen für 2017 korrigieren. Das Eigenkapital dürfte um etwa 75 bis 80 Mio. Euro niedriger liegen, als in der Bilanz per Ende 2017 ausgewiesen, ergab laut einer Unternehmensmitteilung die Prüfung durch die Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung.

Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +1,48 Prozent, DAX/Frankfurt +0,97 Prozent, FTSE/London +0,55 Prozent und CAC-40/Paris +1,47 Prozent.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA497 2018-10-25/17:55