Zürcher Börse schließt unbewegt

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem bewegten Handel schwächer geschlossen. War der Leitindex SMI am Morgen noch unter die Marke von 8.600 Punkten gesackt, so konnte er im späten Handel mit Unterstützung von anziehenden US-Börsen wieder über 8.700 Punkte zulegen und schloss nur noch moderat im Minus. Während andere europäische Börsenplätze zulegten, wurde der Schweizer Markt durch sehr schwache Pharmawerte gebremst.

Generell seien die Marktteilnehmer derzeit sehr verunsichert, hieß es am Markt. Beobachter verwiesen auf Konjunkturängste wie auch auf eine bisher durchzogen verlaufende Quartalsberichts-Saison. An der Wall Street brachten am Nachmittag aber unter anderem nachlassende Ängste um höhere US-Zinsen die Kauflaune wieder etwas zurück. In der Schweiz stand unterdessen eine Vielzahl unterschiedlich aufgenommener Quartalsabschlüsse im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag 0,21 Prozent tiefer auf 8.706,40 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) schloss 0,35 Prozent höher bei 1.363,37 Punkten, während der breite Swiss Performance Index (SPI) unverändert bei 10 260,57 Zählern aus dem Handel ging.

Die UBS-Titel (+1,1 Prozent) reagierten positiv auf die Zahlenvorlage zum dritten Quartal. Die Großbank übertraf mit ihrem Gewinn die durchschnittliche Erwartung der Analysten deutlich. Treiber war vor allem die Investmentbank, während die Vermögensverwaltung hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch die Aktien der Konkurrentin Credit Suisse (+1,1 Prozent) legten zu.

Dagegen gehörten ABB (-0,9 Prozent) zu den Verlierern im SMI, nachdem der Elektrotechnikkonzern am Morgen enttäuschende Zahlen zum Bestelleingang und zum operativen Gewinn vorgelegt hatte. Einige Analysten vermissten auch Angaben zu den Plänen für die Stromnetz-Sparte. Aktionärskreise machen seit längerem Druck auf eine Abspaltung dieses Geschäftsbereichs.

Ebenfalls im Minus schlossen Lonza (-2,8 Prozent) trotz einiger ermutigender Aussagen im Zwischenbericht des Pharmazulieferers zum dritten Quartal. Börsianer verwiesen dabei auch auf Gewinnmitnahmen nach den Kursgewinnen vom Vortag.

Der schwächste Standardwert waren Roche (-3,1 Prozent), und auch Novartis (-1,0 Prozent) gaben klar nach. Am Markt wurde von einem bevorstehenden Plan der US-Regierung gesprochen, die Medikamentenvergütungen bei der öffentlichen US-Krankenversicherung Medicare zu senken, was Krebsmedikamente betreffen könnte. Auch europaweit gehörten am Handelstag Pharmatitel zu den schwächsten Werten.

Zu den Gewinnern gehörten hingegen Adecco (+1,8 Prozent), bei dem der Großaktionär Silchester die Beteiligung auf über 5 Prozent ausgebaut hat. Eine Erholungsbewegung zeigten zudem die Titel des Chipherstellers S (+7,4 Prozent), die in den vergangenen Tagen allerdings eingebrochen waren.

Mit den stärksten Gewinnen im SMI/SLI gingen die Titel des Bauchemiespezialisten Sika (+8,4 Prozent) nach Vorlage der Neunmonatszahlen aus dem Handel. Nachdem die Papiere in den letzten Wochen stark an Wert verloren hatten, sei nun eine Gegenbewegung erfolgt, hieß es.

