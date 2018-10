Fußball: Salzburg siegte in Europa League weiter: 3:0 gegen Trondheim

Salzburg (APA) - Red Bull Salzburg hat in der Fußball-Europa-League auch das dritte Spiel gewonnen. Die Roten Bullen feierten am Donnerstag einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Heimerfolg über Rosenborg Trondheim und führen die Tabelle der Gruppe B mit neun Punkten vor dem Leipziger Schwesternclub (6), Celtic Glasgow (3) und Trondheim (0) an.

Munas Dabbur brachte Salzburg nach Flanke des herausragenden Stefan Lainer per Kopf in Führung (34.). Hannes Wolf erhöhte nach schöner Einzelleistung auf 2:0 (53.), Dabbur stellte per Elfmeter auf 3:0 (59.). Für den Israeli war es bereits sein fünftes Tor in dieser Gruppenphase. Salzburg liegt damit vor dem nächsten Spiel am 8. November in Trondheim voll auf Aufstiegskurs.