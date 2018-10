Merkel und Macron besuchen Prag - Hundert Jahre Tschechoslowakei

Prag (APA/AFP/dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Freitag zu einem Treffen mit dem tschechischen Regierungschef Andrej Babis nach Prag. Anlass für die Reise ist die Erinnerung an den 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Tschechoslowakei. Der französische Präsident Emmanuel Macron stattet am Freitag beiden Nachfolgestaaten einen Besuch ab.

US-Verteidigungsminister James Mattis und weitere Ehrengäste werden am Sonntag, 28. Oktober, in Prag zu einer feierlichen Militärparade erwartet. Am 28. Oktober 1918 war mit der Unabhängigkeitserklärung die Tschechoslowakei gegründet worden. Nach der „Samtenen Revolution“ entstanden 1993 die beiden Staaten Tschechien und Slowakei.