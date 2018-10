Fußball: Rapid lief in Europa League bei Villarreal in 0:5-Niederlage

Villarreal (APA) - Rapid Wien hat in der Fußball-Europa League am Donnerstagabend das Auswärtsspiel bei Villarreal klar mit 0:5 (0:3) verloren. Die Hütteldorfer fielen nach dem dritten Gruppenspiel somit erstmals aus den Aufstiegsrängen. Villarreal (5 Punkte) schob sich an Rapid (3) vorbei auf Rang eins, auf Platz zwei liegen punktegleich die Glasgow Rangers (5) nach einem 0:0 gegen Spartak Moskau (2).

Pablo Fornals (26.), Karl Toko Ekambi (30.) und ein Eigentor von Mateo Barac (45.) sorgten in der Kleinstadt nahe Valencia bereits nach der ersten Spielhälfte für klare Verhältnisse. Daniel Raba (63.) und Gerard Moreno (85.) legten für die Spanier nach der Pause nach. Der nächste Europa-League-Auftritt von Rapid ist das Rückspiel gegen Villarreal am 8. November in Wien.