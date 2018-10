Fußball: Rapid lief 3 - Meinung Kühbauer

Villarreal (APA) - Meinungen zu Villarreal - Rapid (5:0), via Puls 4:

Dietmar Kühbauer (Trainer Rapid): „Wir waren klar schlechter, da brauchen wir nicht diskutieren. Wir wollten anders auftreten. Aber ich will nichts über die Mannschaft sagen, das würde nicht helfen und ich würde vielleicht falsche Dinge sagen. Das ist nicht angebracht. Wir haben ganz gut begonnen und hatten eine Halbchance. Aber durch Eigenfehler haben wir ihnen drei Möglichkeiten gestattet. Das war der Beginn eines Horrorspiels, das muss man so sagen. Ich wusste, es wird eine schwierige Aufgabe. Das es so läuft, hätte ich nicht erwartet, da bin ich ehrlich. Aber ich nehme die Herausforderung an. Im Leben ist es nicht immer leicht.“