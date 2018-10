57-Jährige starb bei Verkehrsunfall in Hargelsberg

Wien (APA) - Eine 57-jährige Oberösterreicherin ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Hargelsberg ums Leben gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache prallte das Fahrzeug der Frau mit dem einer 51-Jährigen aus Linz frontal aufeinander. Die 57-Jährige aus Steyr erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz Wiederbelebungsversuchen an der Unfallstelle starb.

Die 51-jährige Frau aus dem zweiten Pkw musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.