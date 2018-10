21 Drogenkonsumenten samt Dealer in OÖ bei Techno-Party erwischt

Neumarkt im Hausruckkreis (APA) - 21 Drogenkonsumenten samt Dealer sind bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei in der Nacht auf Freitag bei einer Technoparty in Neumarkt im Hausruckkreis (Bezirk Grieskirchen) in flagranti erwischt worden. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Beamten stellten zahlreiche Suchtmittel wie Cannabis, Amphetamin, XTC und Kokain sicher, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die auf den Bezirk ausgedehnte Kontrolle wurde bei einem Planquadrat auch zahlreichen Autofahrern zum Verhängnis. Fünf Drogen-Lenker und vier Alko-Fahrer mussten aus dem Verkehr gezogen und ihnen der Führerschein abgenommen werden.