Mann in Wien wegen Kinderpornos festgenommen

Wien (APA) - Ein 21-jähriger Mann ist am Mittwoch in seiner Wohnung in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Wien-Simmering wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornos festgenommen worden. Bei dem staatenlosen in Afghanistan geborenen Verdächtigen wurden zahlreiche Speichermedien sichergestellt, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Festnahme ging eine Zusammenarbeit zwischen dem Landeskriminalamt Wien und dem amerikanischen FBI voraus. Der Mann hatte das kinderpornografische Material auch über Facebook verbreitet.