Turnen: Comeback von Biles: Wie aus „Cinderella“ ein Opfer wurde

Doha (APA/dpa) - Dieses Comeback fasziniert die Turnwelt. Die US-Amerikanerin Simone Biles steht in Doha erstmals seit dem Gewinn ihrer vier Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio wieder international am Start. Und das nach ganz schweren Monaten. Sie galt als eine der wichtigsten Zeuginnen im Missbrauchsprozess gegen den früheren US-Teamarzt Larry Nassar.

Nassar wurde in Michigan wegen sexuellen Missbrauchs von rund 250 Turnerinnen im wohl größten Skandal der US-Sportgeschichte zu 175 Jahren Haft verurteilt. Simone Biles war sein prominentestes Opfer. „Es fühlte sich an, als ob er einen Teil von mir geraubt hat, den ich nicht mehr wiederbekommen kann“, sagte die 21-Jährige in einer ARD-Reportage aus ihrem Trainingscamp. Doch Details der sexuellen Schikanen will die Heldin von Rio - im Gegensatz zu einigen Team-Kolleginnen - nicht preisgeben. „Ich versuche das, was in der Turnhalle passiert, auch dort zu lassen.“

Bei den erstmals im Mittleren Osten ausgetragenen Titelkämpfen strebt die Rekordweltmeisterin Biles nun als erste Turnerin ihren insgesamt vierten WM-Titel im Mehrkampf nach 2013, 2014 und 2015 an. Beim US-Championat in Kansas City hatte sie die WM-Titelverteidigerin Morgan Hurd mit mehr als drei Punkten Vorsprung deklassiert.

Doch wird sie in Doha nicht ein ähnliches Zeichen gegen sexuellen Missbrauch setzen können wie noch im August. Zum Championat hatte die Olympiasiegerin selbst ein blau-grünes Trikot entworfen, in den Farben der „Survivers“ („Überlebende“), wie sich die Opfer des sexuellen Missbrauchs selbst nennen. „Ich stehe mit allen zusammen. Und ich denke, es ist etwas Besonderes, Menschen zu vereinen“, begründete Biles ihre Aktion.

Bei der WM wird sie nun in den Farben ihres nationalen Verbandes antreten, dessen ehemaliger Präsident Steve Perry wegen Vertuschung und Manipulation von Nassars Machenschaften ebenfalls in Haft sitzt. Auch seine zwei Nachfolgerinnen Kerry Perry und Mary Bono haben inzwischen ihr Amt wieder abgegeben. Prozesse gegen weitere Verantwortliche laufen - der Skandal ist noch lange nicht zu Ende. Der Anfang April zurückgetretene US-Chefcoach Valeri Liukin betreut jetzt bei der WM das Team Brasiliens.

Noch in Rio hatte Biles‘ Erfolgsgeschichte wie eine Seifenoper „Made in USA“ geklungen. Kaum ein US-Blatt, das an der Story vom Aschenputtel zur reichen Turn-Königin vorbeikam. Biles hatte eine schwierige Kindheit, wuchs in Kinderheimen in Ohio auf, weil ihre drogenabhängige Mutter nicht für ihre Kinder sorgen konnte.

Als Simone Biles sechs Jahre alt, übernahm ihr wohlhabender Großvater in Texas die Verantwortung für sie und ihre Schwester Adria. Er adoptierte die beiden Mädchen und kümmerte sich mit seiner Frau Nellie um sie. Simone Biles spricht ihren Opa daher stets als Daddy an. Kurz nach ihrem Gewinn des Allround-Titels im chinesischen Nanning schenkte der Millionär ihr 2014 ein eigenes Gym. Doch die Machenschaften des damals überall präsenten Teamarztes Nassar konnte auch er nicht durchschauen.