Gesetz für neue Staatsholding ÖBAG in Begutachtung

Wien (APA) - Das angekündigte Gesetz zur Reform der Staatsholding ÖBIB geht heute (Freitag) in Begutachtung. Die Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH wird in die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) umgewandelt. Ziel sei es, wieder direkt in den Aufsichtsräten vertreten zu sein, erklärte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in einer Aussendung.

Löger will ein „aktives Beteiligungsmanagement aufsetzen“ und der künftigen ÖBAG nach Ermächtigung der Regierung auch die Möglichkeit geben, Beteiligungen zu erwerben oder zu verkaufen. Eine Privatisierung von Anteilen werde aber aktuell nicht angestrebt, betonte Löger.

Wie bereits angekündigt wird die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) an die ÖBAG übertragen. „Der Portfoliowert beträgt nach der Übertragung der BIG knapp 20 Milliarden Euro“, sagte Löger laut Aussendung.

Die Beteiligung der Republik am Verbund in der Höhe von 51 Prozent bleibt im Eigentum des Finanzministeriums, sie wird aber künftig von der ÖBAG verwaltet. Die Verbund-Beteiligung ist derzeit 3,4 Mrd. Euro wert, die Dividende belief sich zuletzt auf 74 Mio. Euro.

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass künftig ein vom Finanzminister ermächtigtes Beteiligungskomitee eingesetzt wird, um wirtschaftliche Machbarkeitsprüfungen zu erstellen und Entscheidungsgrundlagen aufzubereiten. Der Vorstand führt das Management und ist für die Umsetzung der Strategie verantwortlich.

Der ursprünglich angedachte Staatsfonds nach dem Vorbild Norwegens wird wegen des „spekulativen Charakters eines Fonds“ nun doch nicht kommen. Man wolle vielmehr auf langfristige, sichere und stabile Beteiligungen setzen, heißt es dazu aus dem Finanzministerium.

Der Portfoliowert der von der Staatsholding geführten Beteiligungen der Republik - OMV, Post, Telekom und Casinos Austria - beläuft sich derzeit auf 7,9 Mrd. Euro. Durch die Übertragung der BIG an die ÖBAG steigt er um mehr als 12 Mrd. Euro.

~ ISIN AT0000743059 AT0000APOST4 AT0000746409 WEB http://www.obib.co.at

http://www.omv.com

http://www.post.at

https://www.a1.net

http://www.casinos.at

http://www.verbund.com

http://www.big.at ~ APA163 2018-10-26/12:00