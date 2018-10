Deutsche Post schmiedet Bündnis für Logistik-Geschäft in China

Bonn (APA/Reuters) - Die Deutsche Post will mit einem Bündnis in China das Logistik-Geschäft in der Volksrepublik voranbringen. Die Post übertrage dazu das Geschäft rund um Lager- und Transport-Dienstleistungen für Unternehmen in China auf die S.F. Holding, teilte der deutsche Konzern am Freitag in Bonn mit.

Das Unternehmen erhalte im Gegenzug eine Vorauszahlung des chinesischen Partners in Höhe von umgerechnet rund 700 Mio. Euro und über zehn Jahre umsatzbedingte Partnerschaft. Deutsche-Post-Chef Frank Appel verspricht sich zudem Zugang zu den chinesischen Kunden des neuen Partners: „China ist ein sehr vielversprechender Markt, in dem wir absolut verankert bleiben.“ Der chinesische Logistiker wiederum setzt auf das weltumspannende Netzwerk der Post-Tochter DHL.

„Die strategische Partnerschaft mit der S.F. Holding wird die Wachstumsstrategie des Konzerns unterstützen, indem sie unsere Präsenz in den dynamisch wachsenden Märkten China und Hongkong nochmals stärkt“, erklärte Post-Chef Appel gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir erhalten Zugang zur umfangreichen lokalen Infrastruktur, dem Distributionsnetz und der großen chinesischen Kundenbasis unseres Partners.“ Die Deutsche Post war 1985 in den chinesischen Kontraktlogistik-Markt eingetreten. Sie verfügt nun in diesem Geschäft in dem Riesenreich über 5.855 Beschäftigte und 89 Lagerhäuser. Geführt wird ihr Geschäft dort vom chinesischen Manager Yin Zou - er soll auch das unter dem Dach der Markenpartnerschaft agierende neue Unternehmen leiten. Zum Umsatz des Geschäfts in der Volksrepublik macht der Konzern keine Angaben. In ganz Asien erlöste die Post 2017 mit der Kontraktlogistik rund 2,4 Milliarden Euro.

Die S.F. Holding ist einer der führenden Logistik-Dienstleister Chinas. Die Partnerschaft mit der Deutschen Post werde der Holding helfen, ihr Geschäft zu internationalisieren, erklärte ihr Chef Dick Wong.

Auf dem florierenden chinesischen Logistikmarkt ist in den vergangenen Jahren der Wettbewerbsdruck gewachsen. Allein der Paket-Markt wird auf ein Volumen von rund 140,5 Milliarden Dollar (123 Mrd. Euro) taxiert. Im Paketgeschäft versucht sich der Online-Händler JD.com Inc als neuer Anbieter. Auch die Alibaba-Tochter Cainiao ist dort tätig, ebenso wie die Paket-Zusteller ZTO Express und YTO Express Group Co Ltd.

Die Deutsche Post behält aber ihre Aktivitäten im Paket-Bereich - die Partnerschaft mit der S.F. Holding umfasse nur das Geschäft mit der Kontrakt-Logistik. Dabei unterhalten Logistik-Firmen etwa Lager für andere Unternehmen und organisieren deren Befüllung und die Lieferketten. Unter anderem die Gesundheits- und Auto-Industrie oder Handelsunternehmen greifen auf die Dienstleistungen zurück.

