Ölkonzern Total machte mehr Gewinn als erwartet

Paris (APA/dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern Total hat im dritten Quartal dank des Aufschwungs der Öl- und Gaspreise mehr Gewinn eingefahren. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 48 Prozent auf 4 Mrd. US-Dollar (3,5 Mrd. Euro), wie der Konzern am Freitag mitteilte. Dies war mehr als Analysten erwartet hatten.

Total führte den Gewinnzuwachs vor allem auf den Anstieg der Ölpreise zurück, die aufgrund geopolitischer Spannungen und der Sorge vor Lieferengpässen zugelegt hatten.

Aber auch die Produktion bei Total zog deutlich an dank neuer Förderprojekte in Angola, Australien und Russland. Der Konzern erwartet nun, dass die Produktion im Gesamtjahr um rund 8 Prozent zunehmen wird, was etwas mehr ist als zuletzt gedacht. Seine Ausgaben will der Konzern dennoch weiter fest im Griff halten. Die Investitionen sollen sich heuer eher am unteren Ende der Spanne von 16 bis 17 Mrd. Dollar.

