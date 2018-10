Merkel gratuliert in Prag zu 100 Jahren Tschechoslowakei

Prag (APA/dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Bürgern Tschechiens und der Slowakei zur Gründung der unabhängigen Tschechoslowakei vor 100 Jahren gratuliert.

Die CDU-Politikerin sagte nach einem Treffen mit ihrem Kollegen Andrej Babis in Prag: „Nach der schrecklichen Geschichte, die darauf beruhte, dass das nationalsozialistische Regime die Tschechoslowakei wieder geteilt hat - 1938 -, können wir heute sehr glücklich sein, dass wir miteinander in Freundschaft und guter Kooperation zusammenleben.“

Die in Prag zusammengekommene Nationalversammlung hatte am 28. Oktober 1918 die Loslösung von der österreichisch-ungarischen Monarchie beschlossen. Völkerrechtlich verbindlich wurde dies dann mit dem Nachkriegsvertrag von Saint-Germain vom September 1919. Nazi-Deutschland verleibte sich die Sudetengebiete im Herbst 1938 ein und marschierte im März 1939 in Prag ein. In Prag wird das Hundertjahr-Jubiläum der Staatsgründung 1918 am Wochenende mit Konzerten, Feuerwerk und einer Militärparade groß gefeiert.