Erste Festnahme in US-Fahndung nach Absender mutmaßlicher Bomben

Washington (APA/AFP) - Bei den Fahndungen nach dem Absender der mutmaßlichen Briefbomben in den USA hat es eine erste Festnahme gegeben. Das teilte am Freitag das Justizministerium in Washington mit, ohne zunächst weitere Angaben zu machen. Seit Montag waren insgesamt zwölf der potenziell gefährlichen Sendungen an Kritiker von Präsident Donald Trump aufgetaucht.