Bikerin kollidierte mit Pkw in Vorarlberg

Blons (APA) - Ein 51-jährige Motorradlenkerin ist am Freitag auf der Faschina Straße (L193) zwischen Sonntag und Blons (Bez. Bludenz) mit einem Auto kollidiert. Nach Angaben der Polizei geriet die Frau in einer Kurve zu weit in die Fahrbahnmitte. Sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Dornbirn geflogen. Der 41-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.