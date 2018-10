Rallye: Este Tänak führt bei Katalonien-Rallye

Salou (APA) - Der Este Ott Tänak führt bei der Katalonien-Rallye und wahrte damit weiter seine kleine Chance auf den ersten WM-Titel. Nach sieben Sonderprüfungen führt der 31-jährige Toyota-Pilot 26 Sekunden vor dem Spanier Dani Sordo (Hyundai), während seine Titelrivalen Sebastien Ogier (Ford/+39 Sek.) und Thierry Neuville (Hyundai(+59) mit deutlichem Rückstand nur auf den Plätzen 7 bzw. 9 rangieren.

In der WM führt Neuville zwei Läufe vor Schluss 7 Punkte vor Ogier und 21 vor Tänak. Am Samstag stehen sieben Asphalt-Prüfungen auf dem Programm. Die Rallye in Spanien, die als einzige auf unterschiedlichem Terrain gefahren wird, endet am Sonntag. Das Finale steigt im November in Australien.