Fußball: Espanyol verpasste mit 1:1-Remis Sprung an Tabellenspitze

Valladolid (APA) - Espanyol Barcelona hat den Sprung an die Tabellenspitze in der spanischen Fußball-Liga verpasst. Der Lokalrivale des FC Barcelona kam am Freitag zum Auftakt der 10. Runde bei Valladolid über ein 1:1 nicht hinaus und hält genauso wie Barca, das am Sonntag im „Clasico“ Real Madrid empfängt, bei 18 Punkten. Daniele Verde traf für Valladolid in Minute 91. Espanyols Torschütze war Borja Iglesias (20.).