Golf: Straka verpasste bei zweitem PGA-Turnier den Cut knapp

Jackson (Mississippi) (APA) - Sepp Straka hat bei seinem zweiten Turnier auf der US-PGA-Tour den Cut knapp verpasst. Der Wiener lag nach seiner 70er-Auftaktrunde bei der Sanderson Farms Championship in Jackson/Mississippi (4,4, Mio. Dollar) auch am Freitag (Ortszeit) lange gut im Rennen, verschob aber am letzten Grün einen Par-Putt aus einem Meter und schied nach einer 74 mit insgesamt Even Par als 73. um einen Schlag aus.

Cameron Champ, der wie Straka den Aufstieg auf aus der Web.com Tour geschafft hat, verteidigte mit einer 70er-Runde seine Führung. Diese teilte er sich bei 9 unter Par aber mit seinem US-Landsmann Norman Xiong.