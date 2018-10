Bad Mitterndorf (APA) - Ein Hotel im obersteirischen Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) ist Freitagabend wegen eines Brandes evakuiert worden. In einem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen, das die Einsatzkräfte rasch gelöscht hatten. Danach konnten die Gäste wieder in ihre Zimmer. Ausgebrochen waren die Flammen vermutlich wegen eines Kleidungsstücks, das zu nah an einer Stehlampe abgelegt war, so die Polizei am Samstag.

Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe war noch nicht bekannt.