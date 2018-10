Triathlet: Pertl bei Sprint-Weltcup in Korea bei 47 Sek. Rücktand 20.

Tongyeong (APA) - Der Salzburger Lukas Pertl hat am Samstag beim Sprint-Weltcup der Triathleten in Tongyeong in Südkorea mit 47 Sekunden Rückstand auf den Sieger Rang 20 belegt. Nach 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen gewann der Schweizer U23-Europameister Max Studer in 53:56 Minuten. Im von der Japanerin Ai Ueda in 59:39 Minuten gewonnenen Damen-Rennen war Österreich nicht vertreten.