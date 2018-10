Musik zu laut - Mann bedrohte Nachbarn in Wien mit Messer

Wien (APA) - Bei einem Streit wegen zu lauter Musik unter Hausbewohnern in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau in der Nacht auf Samstag hat ein Mann ein Messer gezückt und damit Stichbewegungen in Richtung seines Nachbarn gemacht. Das Opfer flüchtete in seine Wohnung und verständigte die Polizei. Diese nahm dann laut Polizei-Aussendung den Mazedonier fest und stellte das Messer sicher.