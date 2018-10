Ski alpin: Ergebnisse Damen-RTL Sölden 2 - Gesamt/Worley gewann

Sölden (APA) - Endstand des Damen-Weltcup-Riesentorlaufs am Samstag in Sölden:

~ 1. Tessa Worley (FRA) 2:00,51 59,11 1:01,40 2. Federica Brignone (ITA) 2:00,86 +00,35 58,71 1:02,15 3. Mikaela Shiffrin (USA) 2:01,45 +00,94 59,31 1:02,14 4. Viktoria Rebensburg (GER) 2:01,50 +00,99 58,95 1:02,55 5. Stephanie Brunner (AUT) 2:02,44 +01,93 59,65 1:02,79 . Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:02,44 +01,93 59,61 1:02,83 7. Wendy Holdener (SUI) 2:02,82 +02,31 1:00,43 1:02,39 8. Kristin Lysdahl (NOR) 2:02,98 +02,47 1:00,58 1:02,40 9. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:03,55 +03,04 1:01,85 1:01,70 10. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 2:03,62 +03,11 1:01,14 1:02,48 11. Valerie Grenier (CAN) 2:03,80 +03,29 1:01,85 1:01,95 12. Adeline Baud Mugnier (FRA) 2:03,83 +03,32 1:01,07 1:02,76 13. Taina Barioz (FRA) 2:03,87 +03,36 1:01,81 1:02,06 14. Lara Gut (SUI) 2:03,99 +03,48 1:00,66 1:03,33 15. Michelle Gisin (SUI) 2:04,11 +03,60 1:01,19 1:02,92 16. Katharina Liensberger (AUT) 2:04,13 +03,62 1:01,79 1:02,34 17. Katharina Truppe (AUT) 2:04,35 +03,84 1:01,97 1:02,38 18. Meta Hrovat (SLO) 2:04,56 +04,05 1:01,16 1:03,40 19. Stephanie Resch (AUT) 2:04,60 +04,09 1:01,26 1:03,34 20. Anna Veith (AUT) 2:04,61 +04,10 1:01,31 1:03,30 21. Bernadette Schild (AUT) 2:04,71 +04,20 1:01,32 1:03,39 22. Irene Curtoni (ITA) 2:04,96 +04,45 1:01,79 1:03,17 23. Ricarda Haaser (AUT) 2:05,09 +04,58 1:02,13 1:02,96 24. Eva-Maria Brem (AUT) 2:05,10 +04,59 1:02,14 1:02,96 25. Frida Hansdotter (SWE) 2:05,24 +04,73 1:00,73 1:04,51 26. Asa Ando (JPN) 2:05,45 +04,94 1:02,06 1:03,39 27. Tina Weirather (LIE) 2:05,86 +05,35 1:01,77 1:04,09 28. Haruna Ishikawa (JPN) 2:06,10 +05,59 1:02,14 1:03,96 ~ Ausgeschieden im 1. Durchgang: Julia Scheib (AUT), Candace Crawford (CAN), Francesca Marsaglia (ITA), Marta Bassino (ITA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Sara Hector (SWE)

Disqualifiziert im 2. Durchgang: Petra Vlhova (SVK)