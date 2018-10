Ski alpin: Ergebnisse Damen-RTL Sölden 3 - 2. Lauf

Sölden (APA) - Die Schnellsten im 2. Durchgang:

~ 1. Tessa Worley (FRA) 1:01,40 2. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:01,70 +0,30 3. Valerie Grenier (CAN) 1:01,95 +0,55 4. Taina Barioz (FRA) 1:02,06 +0,66 5. Mikaela Shiffrin (USA) 1:02,14 +0,74 6. Federica Brignone (ITA) 1:02,15 +0,75 7. Katharina Liensberger (AUT) 1:02,34 +0,94 8. Katharina Truppe (AUT) 1:02,38 +0,98 9. Wendy Holdener (SUI) 1:02,39 +0,99 10. Kristin Lysdahl (NOR) 1:02,40 +1,00 11. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 1:02,48 +1,08 12. Viktoria Rebensburg (GER) 1:02,55 +1,15 13. Adeline Baud Mugnier (FRA) 1:02,76 +1,36 14. Stephanie Brunner (AUT) 1:02,79 +1,39 15. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:02,83 +1,43

Weiter: 17. Eva-Maria Brem (AUT) 1:02,96 +1,56 . Ricarda Haaser (AUT) 1:02,96 +1,56 20. Anna Veith (AUT) 1:03,30 +1,90 22. Stephanie Resch (AUT) 1:03,34 +1,94 23. Bernadette Schild (AUT) 1:03,39 +1,99 ~