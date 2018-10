Ski alpin: Weltcup-Wertungen Damen nach Sölden-Auftakt

Wien (APA) - Die Weltcup-Wertungen im alpinen Ski-Weltcup der Damen nach dem Auftaktrennen 2018 in Sölden:

Damen - Gesamtwertung nach 1 Rennen:

~ 1. Tessa Worley (FRA) 100 2. Federica Brignone (ITA) 80 3. Mikaela Shiffrin (USA) 60 4. Viktoria Rebensburg (GER) 50 5. Stephanie Brunner (AUT) 45 . Ragnhild Mowinckel (NOR) 45 7. Wendy Holdener (SUI) 36 8. Kristin Lysdahl (NOR) 32 9. Thea Louise Stjernesund (NOR) 29 10. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 26 11. Valerie Grenier (CAN) 24 12. Adeline Baud Mugnier (FRA) 22 13. Taina Barioz (FRA) 20 14. Lara Gut (SUI) 18 15. Michelle Gisin (SUI) 16

Weiter: 16. Katharina Liensberger (AUT) 15 17. Katharina Truppe (AUT) 14 19. Stephanie Resch (AUT) 12 20. Anna Veith (AUT) 11 21. Bernadette Schild (AUT) 10 23. Ricarda Haaser (AUT) 8 24. Eva-Maria Brem (AUT) 7 ~ Riesenslalom Damen (1):

~ 1. Tessa Worley (FRA) 100 2. Federica Brignone (ITA) 80 3. Mikaela Shiffrin (USA) 60 4. Viktoria Rebensburg (GER) 50 5. Stephanie Brunner (AUT) 45 . Ragnhild Mowinckel (NOR) 45 7. Wendy Holdener (SUI) 36 8. Kristin Lysdahl (NOR) 32 9. Thea Louise Stjernesund (NOR) 29 10. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 26 11. Valerie Grenier (CAN) 24 12. Adeline Baud Mugnier (FRA) 22 13. Taina Barioz (FRA) 20 14. Lara Gut (SUI) 18 15. Michelle Gisin (SUI) 16

Weiter: 16. Katharina Liensberger (AUT) 15 17. Katharina Truppe (AUT) 14 19. Stephanie Resch (AUT) 12 20. Anna Veith (AUT) 11 21. Bernadette Schild (AUT) 10 23. Ricarda Haaser (AUT) 8 24. Eva-Maria Brem (AUT) 7 ~ Mannschaft Damen (1):

~ 1. Frankreich 142 2. Norwegen 132 3. Österreich 122 4. Italien 89 5. Schweiz 70 6. USA 60 7. Deutschland 50 8. Kanada 24 9. Slowenien 13 10. Japan 8 11. Schweden 6 12. Liechtenstein 4 ~ Nationencup (1):

~ 1. Frankreich 142 2. Norwegen 132 3. Österreich 122 4. Italien 89 5. Schweiz 70 6. USA 60 7. Deutschland 50 8. Kanada 24 9. Slowenien 13 10. Japan 8 11. Schweden 6 12. Liechtenstein 4 ~