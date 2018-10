Ski alpin: Neureuther tritt im Sölden-Riesentorlauf an

Sölden (APA) - Der deutsche Skirennläufer Felix Neureuther hat sich für ein Antreten im Weltcup-Riesentorlauf der Herren am Sonntag auf dem Rettenbachgletscher ob Sölden entschieden. Es ist sein erster Renneinsatz seit dem beim Training im November 2017 in den USA zugezogenen Kreuzbandriss, kurz davor hatte er den Slalom in Levi gewonnen.

Wegen Rückenproblemen hatte Neureuther sein Training zuletzt stark einschränken müssen. Sollte die Gesundheit übrigens mitspielen, plant er die Fortsetzung seiner Karriere bis Olympia 2022.

Wegen der Wetterprognose mit reichlich Schneefall hat die Jury übrigens bereits entschieden, die Kurssetzung für das Herren-Rennen erst Sonntagfrüh vorzunehmen. Außerdem wird wie bei den Damen auf verkürzter Strecke vom Reservestart gefahren.