Klettern: Schubert und Pilz bei Weltcup-Finale in Quali ohne Probleme

Xiamen (APA) - Österreichs Topathleten Jakob Schubert und Jessica Pilz haben die Vorstieg-Qualifikation beim Weltcup-Finale der Kletterer in Xiamen am Samstag souverän gemeistert. Weltmeister Schubert kletterte als einer von sieben Athleten zweimal auf das Top, Weltmeisterin Pilz wurde Quali-Vierte. Semifinale und Finale folgen am Sonntag. Im Speed reichte es für Schubert und Pilz für die Ränge 26 bzw. 29.