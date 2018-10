Fußball: Englischer Ex-Teamchef Hoddle „ernsthaft krank“

London (APA) - Der frühere englische Fußball-Teamchef Glenn Hoddle ist am Samstag, seinem 61. Geburtstag, nach einem Kollaps in ein Londoner Spital eingeliefert worden. Hoddle sei „ernsthaft krank“, teilte der BT-Sport-Präsentator der TV-Sendung mit dem früheren England-Coach (1996-1999) und 53-fachen Nationalspieler mit. Hoddle war am Vormittag im Studio zusammengebrochen. Die Sendung wurde abgesagt.