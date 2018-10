Iberdrola will weiter in Offshore-Sektor in Deutschland investieren

Bilbao (APA/dpa) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola will nach der Inbetriebnahme seines ersten Offshore-Windparks in deutschen Gewässern weiter in den Erneuerbare-Energien-Sektor in Deutschland investieren. Konzernchef Ignacio Galan kündigte den Bau eines weiteren Windparks in der Ostsee an.

Der Windpark „Baltic Eagle“, für den die Bundesnetzagentur im April den Zuschlag erteilt hatte, befinde sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium des Genehmigungsverfahrens, sagte Galan der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Am Montag nimmt Europas drittgrößter Stromversorger mit „Wikinger“ in der Ostsee seinen ersten Offshore-Windpark in deutschen Gewässern offiziell in Betrieb. Möglicherweise kommt sogar der Firmensitz der deutschen Tochter nach Sassnitz in Mecklenburg-Vorpommern.

