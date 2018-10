Schicksalswahl in Hessen - Deutschland erwartet Ergebnis mit Spannung

Wiesbaden (APA/dpa) - Bei der Hessen-Wahl am Sonntag drohen CDU und SPD laut Umfragen zweistellige Verluste - und damit das nächste Debakel nach der Landtagswahl in Bayern. Auch der hessische Wahlkampf war maßgeblich von den Dauerquerelen in der Berliner Großen Koalition überschattet. Beobachter erwarten, dass das Hessen-Ergebnis im Bund nicht ohne Folgen bleiben wird.

SCHLECHTE UMFRAGEWERTE FÜR CDU UND SPD

Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Volker Bouffier, bliebe nach dem jüngsten ZDF-“Politbarometer“ mit 28 Prozent Zustimmung zwar stärkste Kraft. Bei der Wahl 2013 hatten die Christdemokraten noch 38,3 Prozent erzielt. Die SPD mit Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel kommt in der Umfrage auf 20 Prozent und muss sich den zweiten Platz mit den Grünen teilen. Vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten noch eine Zustimmung von 30,7 Prozent der Hessen bekommen.

LAUT UMFRAGEN GIBT ES SONST NUR GEWINNER

Die Grünen erleben mit ihren Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir und Priska Hinz einen Höhenflug und könnten ihr historisch bestes Ergebnis in Hessen einfahren. 2013 lag die Ökopartei noch bei 11,1 Prozent. Die AfD würde nach der Umfrage mit 12 Prozent (2013: 4,1) erstmals in den Landtag einziehen. Die Rechtspopulisten wären dann in allen Landesparlamenten und im Bundestag vertreten. Die Linke läge bei 8 Prozent (2013: 5,2), ebenso die FDP (2013: 5,0 Prozent). In Hessen sind rund 4,4 Millionen Menschen wahlberechtigt.

DIE MÖGLICHEN FOLGEN DER HESSEN-WAHL IM BUND

Schon bei der Bayern-Wahl vor zwei Wochen hatte die CSU ihre absolute Mehrheit verloren, die SPD war auf ein einstelliges Ergebnis abgestürzt. Neue schlechte Wahlergebnisse für CDU und SPD würden den Druck auf die Parteivorsitzenden Angela Merkel und Andrea Nahles sowie auf die Große Koalition erhöhen, in der die Stimmung ohnehin gereizt ist. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer brachte bereits Neuwahlen ins Spiel, falls das Bündnis nach Hessen zerbrechen sollte.

WAS KOMMT IN HESSEN NACH DER WAHL

Hessen wird derzeit von einer schwarz-grünen Koalition regiert. Ob das Bündnis im Amt bleiben kann, ist den Umfragen zufolge fraglich. Meinungsforscher sehen es als wahrscheinlich an, dass es künftig eine Dreier-Konstellation sein wird, vieles deutet auf Jamaika hin. Die FDP hat bereits signalisiert, dafür offen zu sein. Bouffier hatte mehrmals öffentlich bedauert, dass Jamaika im Bund nicht zustande kam. Die konstituierende Sitzung des neuen Landtags ist für 18. Jänner 2019 geplant.