56. Viennale - „Thunder Road“: Tanzen vor Verzweiflung

Hollywood/Wien (APA) - Die Viennale ist bekannt für kleine Preziosen abseits hektischen Festivaltreibens. Im Falle von Jim Cummings‘ „Thunder Road“ ist diese aus einer noch kleineren Preziose erwachsen: „Thunder Road“ hieß schon ein Kurzfilm, mit dem der Regisseur 2016 in Sundance die Herzen gewann. Nun hat er das Werk zu einem berührenden Spielfilmdebüt erweitert, der am Montag im Gartenbaukino zu sehen ist.

Der einstige Kurzfilm, ein Zwölfminüter, gedreht in einer einzigen Einstellung, stellt nun gleichsam die Auftaktsequenz von „Thunder Road“ dar: Jim Arnaud, Polizist im Mittleren Westen der USA, verabschiedet sich vor der Trauergemeinde am Sarg von seiner Mutter. Er weint, erinnert sich an Geschichten aus seiner Kindheit - und er tanzt zu Ehren seiner Mama deren Lieblingslied, den titelgebenden Song von Bruce Springsteen.

Und bereits hiermit ist die Tonalität des gesamten Filmes ausgebreitet: Absurde Komik und herzzerreißende Tragik liegen nicht nah beieinander, sondern überlagern sich gleichsam, oszillieren im Sekundentakt. Cummings hat dabei nicht nur das Drehbuch verfasst und damit seine erste Langregie geführt, er spielt auch noch die Hauptrolle Jim, die eigentlich gut aussieht, aber im konservativen Polizistenstyling inklusive Schnauzer rustikaler daherkommt. Der Tod seiner Mutter ist dabei nicht der einzige Verlust, mit dem sich der Polizist auseinandersetzen muss.

Jim lebt gerade in Scheidung und hat seine Tochter Crystal (Kendal Farr) drei Tage in der Woche bei sich, bemüht sich, versagt aber dennoch, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Jim liebt die Menschen um sich, aber er kann sich ihnen nicht mitteilen, er hat tiefe Gefühle, doch er schafft es nicht, sie adäquat zu äußern. Das gilt auch für das Verhältnis zu seinem einzigen Freund und Partner Nate (Nican Robinson). Als seine Frau im Scheidungsverfahren schließlich das alleinige Sorgerecht für Crystal beantragt, bricht Jims Welt und der Versuch der aufrechterhaltenen Fassade endgültig in sich zusammen.

Insofern ist Jim Cummings auch eine Parabel auf die Krise der Mittelklassemännlichkeit im Mittleren Westen der USA gelungen, die das Gefühl hat, immer nach den Regeln gespielt zu haben und dennoch nicht das zu bekommen, was ihr zusteht. „Thunder Road“ macht sich niemals über seine Charaktere lustig, trivialisiert oder relativiert nicht deren Verlorensein. Er ist aber auch kein eindimensionales Verzweiflungsdrama, sondern zeigt alle Facetten des Lebens. Jim Arnaud ist ein Charakter, um den man weint und mit dem man - und manchmal auch über ihn - lacht.

(S E R V I C E - „Thunder Road“ ist am 29. Oktober um 23 Uhr im Gartenbaukino sowie am 1. November um 15.30 Uhr im Stadtkino im Künstlerhaus zu sehen. www.viennale.at/de/film/thunder-road-0. Der Kurzfilm „Thunder Road“ gratis: https://vimeo.com/174957219)