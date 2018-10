56. Viennale - „Invest In Failure“: Der ganze Mason in 60 Minuten

Wien (APA) - Das gesamte Oeuvre von James Mason binnen einer Stunde - diese Wahnsinnsaufgabe hat der Künstler und Kunstfilmer Norbert Paffenbichler mit seinem Kinoessay „Invest In Failure“ übernommen. Im neuen Teil seines Langzeitprojekts „Notes On Film“ gelingt dem 51-Jährigen eine ebenso amüsante wie formell avancierte Annäherung an den Hollywoodstar. Am Montag im Metro Kinokulturhaus im Rahmen der Viennale.

Der 1984 verstorbene Mason entstammt einer Hollywoodära, in der von Stars meist nicht mehr als zwei Gesichtsausdrücke gefragt waren. Als vornehmer Herr hat der Brite in rund 150 Filmen seine Aura verströmt. Aus diesen hat der oberösterreichische Found-Footage-Meister Pfaffenbichler nun eine Collage in neuer Narration zusammengestellt.

Wie schon bei seiner Auseinandersetzung mit der filmischen Repräsentation von Schauspielern wie Boris Karloff („A Masque of Madness“) dominiert auch in „Invest In Failure“ das Augenzwinkern. Mason schläft in unzähligen Einstellung, erwacht, trinkt und verführt Gespielinnen. Als formale Klammer dienen verschiedene Orte wie Rom, Tokio oder das „Schöne Bayern“, wobei diese ohnedies arbiträre, vermeintlich chronologische Reihung am Ende dezidiert aufgegeben wird, wenn etwa „Florida“ den Explosionen und Kriegseindrücken vorbehalten ist.

Im Sinne von Peter Greenaway führt „Invest In Failure“ seine Betrachter bewusst in die Irre mit vermeintlichen Ordnungssystemen, die sich als vollkommen willkürlich herausstellen. Und das kann man nur mit Humor nehmen.

(S E R V I C E - „Invest In Failure“ ist am 29. Oktober um 18 Uhr und am 6. November im Metro Kinokulturhaus zu sehen. www.viennale.at/de/film/invest-failure-notes-film-06-c-monologue-03)