Häftling starb in Deutschland nach Auseinandersetzung mit Beamten

Düsseldorf (APA/dpa) - Nach einer Auseinandersetzung mit Justizbeamten ist im nordrhein-westfälischen Werl am Samstag ein Häftling gestorben. Eine Obduktion des 59-jährigen Deutschen habe noch am selben Tag ergeben, dass er an einem Herztod gestorben sei, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dortmund in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

„Äußere Einwirkungen konnten vom Gerichtsmediziner als Todesursache ausgeschlossen werden“, hieß es darin. Der Inhaftierte habe am Samstag unvermittelt einen Justizbeamten angegriffen und sei dann durch weitere hinzugerufene Beamte der Justizvollzugsanstalt überwältigt und gefesselt worden. Kurz darauf habe er das Bewusstsein verloren und sei trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt in der Zelle gestorben.