Gastherme in Mödlinger Wohnung defekt: Mehrparteienhaus evakuiert

Mödling (APA) - Wegen einer defekten Gastherme ist am Samstagabend in einer Wohnung in Mödling Kohlenmonoxid ausgetreten. Das Mehrparteienhaus wurde evakuiert. Ein zweijähriges Kind wurde mit Verdacht auf CO-Vergiftung in das Landesklinikum Mödling gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude, nach einer Stunde konnten die Bewohner wieder in das Haus zurückkehren.

Das automatische Kohlenmonoxid-Warngerät der Rettung hatte gegen 19.00 Uhr angeschlagen. In einer Wohnung im fünften Stock wurden nach Angaben der Feuerwehr Mödling lebensbedrohliche Werte gemessen. Das Gas wurde mithilfe von Lüftungsgeräten nach draußen geblasen, die Therme vom Netz genommen. Nach erneuten Messungen, bei denen keine Gaskonzentration mehr festgestellt wurde, konnten die Betroffenen gegen 20.00 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz standen die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Mitgliedern, die Rettung mit vier Wagen und einem Notarztfahrzeug sowie die Polizei.