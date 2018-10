Wohnungsbrand in Wiener Neustadt - Defekter Kühlschrank war Ursache

Wiener Neustadt (APA) - Ein defekter Kühlschrank war laut Polizeiangaben der Auslöser für einen Wohnungsbrand am Samstag in Wiener Neustadt. Sieben Personen wurden aus dem Mehrparteienhaus evakuiert, drei davon - zwei Erwachsene und ein Kind - wurden von der Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht. Zwei Bewohner wurden laut Aussendung mit leichten Blessuren in das Spital Wiener Neustadt eingeliefert.