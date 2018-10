Leonding (APA) - Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Samstagabend in Leonding (Bezirk Linz-Land) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Pensionistin war am Schutzweg vor einem Supermarkt, als der Lenker sie laut eigenen Aussagen übersehen hatte. Die Frau musste vom Notarzt reanimiert werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die Verletzte wurde in den Med Campus III eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 48-jährigen Autofahrer verlief negativ.