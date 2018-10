Hessen - Wirtschaftsstarkes Bundesland im Herzen Deutschlands

Wiesbaden (APA/dpa) - In Hessen hat am Sonntag die Wahl eines neuen Landtags begonnen. Das Bundesland ist eines der wirtschaftlichen Zugpferde der Bundesrepublik Deutschland. Hier liegt die Finanzmetropole Frankfurt am Main, in der die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Sitz hat.

„Mainhattan“, wie die Stadt wegen ihrer Skyline gern genannt wird, ist mit 735.000 Einwohnern die mit Abstand größte des Landes, sie hat den größten deutschen Flughafen, und sie blickt auf eine lange Tradition als Messestandort und Freie Reichsstadt zurück.

Hessische Hauptstadt ist aber das deutlich kleinere, dafür umso vornehmere Wiesbaden. Im Norden Hessens hat sich Kassel mit der Kunstausstellung documenta weltweit einen Namen gemacht.

Das heutige Land Hessen mit seinen gut sechs Millionen Einwohnern entstand erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Zusammenlegung diverser kleinerer deutscher Gebiete. Es bildet eine Schnittstelle zwischen Nord und Süd, Ost und West, einige der wichtigsten deutschen Verkehrsadern führen hindurch.

Trotz hoher Industrialisierung ist Hessen auch eines der waldreichsten Länder in Deutschland. Zu den berühmtesten Söhnen des Landes zählen der in Frankfurt geborene Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), die aus Hanau stammenden Sprachwissenschaftler und Märchensammler Jacob und Wilhelm Grimm (1785-1863/1786-1859) sowie der 1987 in Heppenheim geborene viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel.