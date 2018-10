Betrunkener Lenker übersah Bremsmanöver: Zwei Verletzte in OÖ

St. Oswald (APA) - Zwei Verletzte hat ein Unfall in St. Oswald bei Freistadt in der Nacht auf Sonntag gefordert. Ein 49-Jähriger hatte ein abbremsendes Auto vor sich übersehen und krachte in das Heck des Wagens. Beide Fahrern wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten im Krankenhaus medizinisch betreut werden. Der Unfalllenker hatte 1,56 Promille Alkohol intus, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Auf der Nordkamm Landesstraße bremste ein 56-Jähriger seinen Wagen in einer Linkskurve ab. Dies dürfte der 49-Jährige übersehen haben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Beide Fahrzeug wurden erheblich beschädigt.

Ein anderer schwerer Alko-Unfall ereignete sich nur wenige Stunden später im Innviertel. Ein betrunkener 28-Jähriger war laut Polizei zu schnell in Uttendorf (Bezirk Braunau) unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Er schlitterte etwa 20 Meter über eine Wiese und krachte in die Garage eines Einfamilienhauses. Der Lenker kam mit leichten Blessuren davon. Er musste den Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Wie die Polizei erst am Sonntag bekannt gab, hat sich im Innviertel in der Nacht auf Samstag ein weiterer junger Fahrer mit deutlicher Alkoholisierung hinter das Steuer seines Autos gesetzt. Der 25-Jährige wich in Maria Schmolln zwei Rehen aus und verriss seinen Pkw. Er kollidierte mit einer Böschung. Der Mann hatte 0,76 Promille intus. Am Wagen entstand Totalschaden.