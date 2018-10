Zwei Verletzte nach zwei Unfällen mit Fahrerflucht in Kärnten

Klagenfurt/Bad Eisenkappel (APA) - Die Kärntner Polizei hat Samstagabend sowie in der Nacht auf Sonntag gleich zwei Mal wegen Fahrerflucht die Ermittlungen aufgenommen: In Klagenfurt wurde ein Betrunkener von einem Wagen erfasst und leicht verletzt und in Bad Eisenkappel erlitt ein 38-Jähriger schwere Verletzungen, als er von einem Pkw zu Boden geschleudert wurde. Beide Lenker machten sich davon, teilte die Polizei mit.

Der 37-jährige, angetrunkene Klagenfurter wollte gegen 19.30 Uhr die Karfreitstraße überqueren, als er von dem Wagen angefahren wurde. Er stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Der Lenker blieb zwar kurz stehen, fuhr dann aber davon. Der Fußgänger wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Nach dem Lenker des schwarzen Pkw wird nun gesucht.

Wenige Stunden später - es war bereits Sonntagfrüh - passierte abermals ein Unfall mit Fahrerflucht: Der 38-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt ging mit vier Freunden entlang der Seeberg Bundesstraße (B82) in Bad Eisenkappel in Richtung Ortsgebiet. Auch er wurde beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Seine Freunde waren da bereits auf der anderen Seite der Straße am Gehsteig angekommen. Sie konnten daher auch keine Angaben zum Fahrzeug machen.