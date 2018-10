Frau stach Kontrahenten in Lokal in Wien in den Rücken

Wien (APA) - Eine 30-jährige Frau hat in er Nacht auf Sonntag bei einem Streit in einem Lokal in Wien-Ottakring ihrem Kontrahenten mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der 43-jährige wurde bei der Attacke schwer verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die ungarische Staatsbürgerin wurde laut einer Aussendung der Polizei festgenommen.

Hintergründe der Tat sind unklar. Bei dem Streit ging es offenbar darum, dass der Mann das Lokal nicht verlassen wollte. Berichte über eine etwaige Alkoholisierung der Beteiligten lagen nicht vor.