Hochwasserschutz in Emmersdorf an der Donau eröffnet

Emmersdorf an der Donau (APA) - In Emmersdorf (Bezirk Melk) ist nach knapp drei Jahren Bauzeit der Hochwasserschutz fertiggestellt worden. 16,7 Millionen Euro wurden laut Aussendung von Sonntag investiert. Die Anlage mit Dämmen, Mauern und mobilen Wänden soll Emmersdorf und die Katastralgemeinde Seegarten vor einem hundertjährlichen Flutereignis schützen. In Schallemmersdorf soll der Bau eines Hochwasserschutzes 2019 starten.

Durch die Hochwasserkatastrophe 2013 entstand ein Schaden von 8,44 Millionen Euro in der Gemeinde. „Ich weiß noch genau, wie wir in der Feuerwehr-Zille hier entlanggefahren sind. Es war ein tragisches Bild. Das Wasser stand ungefähr zehn Meter höher als normal“, erinnerte sich LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) bei der Eröffnung am Samstag. Von den Gesamtkosten für die Anlage übernahm der Bund 8,35 Millionen Euro, 6,26 Millionen kamen vom Land und 2,09 Millionen von der Gemeinde.

Die Katastralgemeinde Schallemmersdorf verfügt noch über keinen Hochwasserschutz. Derzeit laufen die Vorbereitungen, die Bauarbeiten sollen Mitte nächsten Jahres beginnen. Die Gesamtkosten werden auf 7,3 Millionen Euro geschätzt.

Seit 2002 wurden rund 950 Mio. Euro in Hochwasserschutzprojekte investiert und damit 300 Gemeinden sicherer gemacht, sagte der Landeshauptfrau-Stellvertreter. Heuer werden laut Pernkopf 60 weitere Projekte abgeschlossen und 55 neue gestartet.