26-Jähriger betrieb in Wien Hanfaufzucht im Wohnzimmer

Wien (APA) - Starker Cannabisgeruch in einem Wohnhaus in der Hausfeldstraße in Wien-Donaustadt hat die Polizei am Samstag zu einer Hanfaufzucht geführt. Bei der Überprüfung der Wohnung stellte sich heraus, dass der 26-jährige Mieter eine Zucht mit rund 30 Pflanzen im Wohnzimmer betrieb. Die Pflanzen wurden sichergestellt, der österreichischer Staatsbürger angezeigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.