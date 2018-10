Leichtathletik: Kenianer Kiptum verbesserte Halbmarathon-Weltrekord

Valencia (APA/dpa/AFP) - Der Kenianer Abraham Kiptum hat am Sonntag in Valencia den mehr als acht Jahre alten Halbmarathon-Weltrekord verbessert. Der 29-Jährige war bei seinem Sieg in 58:18 Minuten um fünf Sekunden schneller als Zersenay Tadese aus Eritrea am 21. März 2010 in Lissabon. Seine persönliche Bestzeit auf der 21,1-km-Distanz, aufgestellt vor sechs Wochen, steigerte Kiptum um fast eine Minute.