Netanyahu ruft zu weltweitem Kampf gegen Antisemitismus auf

Pittsburgh (Pennsylvania)/Jerusalem/Vatikanstadt (APA/dpa) - Nach dem antisemitischen Hassverbrechen mit elf Toten in den USA hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu die Welt dazu aufgerufen, vereint gegen Antisemitismus zu kämpfen. Die Tat eines 46-Jährigen in einer Synagoge in Pittsburgh sei das schlimmste antisemitische Verbrechen in der Geschichte der USA, sagte Netanyahu am Sonntag bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Die Minister legten im Gedenken an die Opfer eine Schweigeminute ein. Ein Amerikaner hatte in einer Synagoge elf Menschen erschossen und sechs weitere verletzt. Nach Angaben der „Jerusalem Post“ wurde dort gerade eine „Brit Mila“ gefeiert, also die Zeremonie der Beschneidung eines männlichen Säuglings und die Namensgebung. Die Polizei überwältigte den Täter und nahm ihn fest.

„Das ganze Volk Israel trauert mit den Angehörigen der bei dem schrecklichen Massaker Ermordeten in der Synagoge „Tree of Life“ in Pittsburg“, sagte Netanyahu. Es sei besonders schlimm, dass Juden am Sabbat in der Synagoge ermordet wurden, nur weil sie Juden seien, sagte der israelische Ministerpräsident.

Der Antisemitismus müsse nicht nur in den USA bekämpft werden, sondern auch in Westeuropa, sagte Netanyahu. Dort gebe es einen harten Kampf gegen alten und neuen Antisemitismus, auch von islamistischer Seite. „An all diesen Fronten müssen wir gegen diesen brutalen Fanatismus kämpfen“, sagte Netanyahu. „Es fängt mit den Juden an und endet niemals mit den Juden.“

Papst Franziskus rief unterdessen dazu auf, Hass in der Gesellschaft einzudämmen. „In Wirklichkeit sind wir alle durch diesen unmenschlichen Akt der Gewalt verletzt. Der Herr möge uns helfen, diese Brandherde des Hasses zu löschen, die sich in unserer Gesellschaft entwickeln“, sagte der Pontifex am Sonntag beim Angelusgebet in Rom. Ein „Sinn der Menschlichkeit“, „Respekt für das Leben“ und „moralische Werte“ müssten wiedergefunden werden.