Syrische Opposition sieht in Vierer-Gipfel keinen Durchbruch

Istanbul/Damaskus (APA/dpa) - Die syrische Opposition erwartet nach dem Vierer-Gipfel in Istanbul wenig Änderungen an der Lage in Syrien. Bisher sei die Situation in dem Bürgerkriegsland unverändert und das geplante Verfassungskomitee habe mit Behinderungen seitens der syrischen Regierung zu kämpfen, sagte der Sprecher der Syrischen Nationalen Koalition (SNC) am Sonntag.

„Das Regime hat keinerlei Schritte dazu beigetragen, die der Arbeit des Komitees helfen“, so Ahmed Ramadan gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. In Istanbul hatten am Wochenende der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Kreml-Chef Wladimir Putin und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel über die Lage in Syrien beraten.

Dabei beschlossen sie, dass das seit langem geplante Verfassungskomitee bis Ende des Jahres endlich seine Arbeit aufnehmen solle. Der politische Prozess in Syrien steht seit langem still, alle bisherigen Friedensgespräche unter Leitung der UNO sind gescheitert. Damaskus hat die Erarbeitung einer neuen Verfassung bisher als souveräne Angelegenheit des Landes bezeichnet.