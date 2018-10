Wien (APA) - Die SPÖ hat sich am Sonntag empört gezeigt über Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP): Dass dieser das FPÖ-Sujet zur Familienbeihilfe in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ nicht verurteilt habe, sei „inakzeptabel“, erklärte Jörg Leichtfried in einer Aussendung. Die rote Linie sei mit diesen Inseraten überschritten und es sei beschämend, dass kein führender ÖVP-Politiker klare Worte findet.

