Feuerwehr bei Brand in Lagerhalle in Niederösterreich im Großeinsatz

Böheimkirchen (APA) - Acht Feuerwehren mit 111 Mitgliedern sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei einem Brand in einer Abfallverwertungsfirma in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) im Einsatz gestanden. Die Flammen waren in einer Trocknungsanlage ausgebrochen, die Flammen schlugen laut Feuerwehr aus der Lagerhalle ins Freie.

Die Alarmierung erfolgte kurz nach 5.00 Uhr, berichtete die FF Untergrafendorf auf ihrer Webseite. In der etwa 20 mal 40 Meter großen Halle herrschte beim Eintreffen der Einsatzkräfte dichter Rauch. Atemschutztrupps löschten den brennenden Inhalt der Trocknungsanlage ab und brachten ihn mit einem Radlader ins Freie, wo er auf einem Feld abgeladen wurde. Rund eine Stunde nach Beginn der Arbeiten wurde „Brand aus“ gegeben. Neben der Feuerwehr standen die Rettung sowie die Polizei samt Brandermittler im Einsatz.