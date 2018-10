Fahrer und Beifahrer in OÖ flüchteten nach Alko-Crash zu Fuß

Leonding (APA) - Gemeinsam mit seinem Beifahrer ist in Leonding (Bezirk Linz-Land) am Samstagabend ein Alkolenker nach einem Crash von der Unfallstelle zu Fuß getürmt. Der 27-Jährige hatte zuvor mit 1,7 Promille das Auto eines 28-Jährigen gerammt. Dieser musste mit der Rettung in das Med Campus III eingeliefert werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die Polizei machte sich sofort auf die Suche nach den beiden Flüchtigen. Sie fanden die Fußgänger im Bereich der Haidfeldstraße.