Burschen in OÖ bei Discorauferei spitalsreif geschlagen

Ternberg (APA) - Nach einem Handgemenge mit Türstehern in einer Disco in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) haben zwei 22-jährige Lokalbesucher in der Nacht auf Sonntag vom Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Einer der Securities soll mit Füßen auf die Gäste eingetreten haben. Die Polizei ermittelt, berichtete die Exekutive in einer Presseaussendung.

Laut Aussage eines Türstehers hatten sich die 22-Jährigen mit einem 18-Jährigen in einem abgesperrten Bereich verbotenerweise aufgehalten. Er forderte die beiden zum Verlassen auf, worauf Handgreiflichkeiten folgten. Ein Security soll dem 22-Jährigen einen Stoß gegeben haben, so dass der zu Boden fiel, wo er bewusstlos liegen blieb. Ein gleichaltriger Lokalgast kam dazu und wollte den Sicherheitsmann von dem am Flur Liegenden wegdrängen. Der Türsteher soll ihn darauf ins Freie gezerrt und mit Füßen auf ihn eingetreten haben. Die beiden 22-Jährigen wurden in das Krankenhaus Steyr eingeliefert.