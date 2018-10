Judo: Polleres als Dritte erstmals auf Grand-Slam-Podest

Abu Dhabi (APA) - Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hat am Sonntag in Abu Dhabi ihren ersten Podestplatz in einem Judo-Grand-Slam-Turnier erreicht. Die 21-Jährige wurde in der Klasse bis 70 kg Dritte. Polleres hatte nach einer Viertelfinal-Niederlage über die Hoffnungsrunde den Kampf um den dritten Rang erreicht und besiegte da die Spanierin Maria Bernabeu mit Ippon.

Die Wienerin Magdalena Krssakova, die zuletzt wie Polleres den Grand Prix in Cancun für sich entschieden hatte, belegte in der Klasse bis 63 kg den siebenten Platz. In der gleichen Kategorie kam für Tina Zeltner (JC Wimpassing) nach einem Freilos gegen die spätere Siegerin Juul Franssen (NED) das Aus. Kathrin Unterwurzacher war aufgrund einer Erkältung nicht am Start.